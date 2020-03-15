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Kraliçe saraydan kaçtı!

Kraliçe Elizabeth crona virüs okorkusuyla Buckingham Sarayı'ndan kaçtı

15 Mart 2020 Pazar 11:42
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Kraliçe saraydan kaçtı!

İngiltere’de hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükselince corona virüs paniği arttı. 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth de çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı’nı terk etti.

İngiltere’de corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükselirken Kraliçe II. Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı.

Kraliçe, Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesi toplantısının ardından Buckingham Sarayı’nı terk etti.

KARANTİNADALAR

93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındı.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da corona virüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Kraliçe, ayrılana kadar sarayda pek çok kişiyle buluştu. Ancak 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor” dedi.

ETKİNLİKLER ERTELENDİ

Cuma günü Kraliçe’nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretleri virüs salgını nedeniyle ertelendi. Kraliçe’ye ayrıca her yıl mayıs ayında gerçekleştirdiği geleneksel bahçe partisini de hazirana ertelemesi tavsiye edildi.

"PANİĞE GEREK YOK" DEMİŞTİ

Kraliçe, bu ayın başlarında, salgının görevleri yerine getirmeyi engellememesi gerektiği ve ‘zorunlu hale getirilen tavsiyeler' olana kadar 'sakin kalarak hayata devam etmek gerektiği’ açıklamasını yapmıştı.

Kraliçe, 9 Mart'ta yapılan Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında halkın arasına girmişti.

TURİST SAYISI AZALDI

Buckingham Sarayı, İngiltere’nin en çok turist çeken tarihi yapılarından biri. Corona virüs nedeniyle hem Kraliçe hem de çalışanlarıyla birlikte terk edilen sarayın ziyaretçi sayısı da oldukça azaldı.

Anahtar Kelimeler:
Kraliçe ElizabethCrona Virüs
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Haşmet vatandaş 2020-03-15 12:09:40

Yaş olmuş 94 ama can ne kadar tatlı kralda olsan kraliçede olsan dünyanın en zenginide olsan ölüm bir er yada geç gelip bulacak her canlı ölümü tatacaktır

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