Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

Kraliçe’nin doğum gününde korku dolu anlar

Büyük Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün düzenlenen askeri tören ile yeni yaşını kutladı. 1400'ü aşkın asker, 300 at ve 400 müzisyenin katıldığı törende doğumdan sonra ilk kez kamera karşısına çıkan Meghan Markle da yer aldı. Etkinlik sırasında bir askerin bayılması korku dolu anlara sebep oldu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:47
Kraliçe’nin doğum gününde korku dolu anlar
banner44

İngiltere’de bugün gözler başkent Londra’da… Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Trooping of the Colour adı verilen tören ile Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth’in doğum günü kutlandı. Kraliyet ailesinin en yeni üyesi Archie’nin doğumundan beri ortada görünmeyen Sussex Düşesi Meghan ve eşi Harry de törene katıldı.

Asker yoğun tempoya ve sıcak havaya dayanamayarak kendinden geçti.

Etkinliğe 1400’ü aşkın asker, 300 at ve 400 müzisyen katılırken, tören sırasında bir asker fenalaştı. Bir anda yere yığılan askere rağmen gösteri devam ederken seyirciler endişeli bakışlarla askerin alandan uzaklaştırılmasını izledi. Yetkililer askerin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

banner41

Kraliçe Elizabeth beyaz bir elbise tercih etti.

17’nci yüzyıldan beri kutlanan Trooping of the Colour aynı zamanda Kraliçe’nin Doğum Günü veya Kral’ın Doğum Günü olarak da biliniyor. O dönemde kim tahttaysa onun doğum günü kutlanırken, bugünün gerçekten hükümdarın doğum günü olması dikkate alınmıyor. Örneğin 93 yaşında olan Kraliçe Elizabeth’in doğum günü 21 Nisan.

Kraliyet ailesine girdikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle doğumdan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Meghan, eşi Harry, eltisi Kate ve kayınvalidesi Camilla ile aynı faytonda alana gitti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kraliçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2030'a kadar 700 milyon kişi susuzluktan göç edebilir
2030'a kadar 700 milyon kişi susuzluktan göç edebilir
Polonya’da korkutan yangın: Bir anda bütün plazaya yayıldı
Polonya’da korkutan yangın: Bir anda bütün plazaya yayıldı
Arapça yazılmış Sovyet Ceza Kanunu'nu yıllarca Kur'an-ı Kerim diye okumuşlar
Arapça yazılmış Sovyet Ceza Kanunu'nu yıllarca Kur'an-ı Kerim diye okumuşlar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim