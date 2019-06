Kraliçe’nin doğum gününde korku dolu anlar

İngiltere’de bugün gözler başkent Londra’da… Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Trooping of the Colour adı verilen tören ile Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth’in doğum günü kutlandı. Kraliyet ailesinin en yeni üyesi Archie’nin doğumundan beri ortada görünmeyen Sussex Düşesi Meghan ve eşi Harry de törene katıldı.

Asker yoğun tempoya ve sıcak havaya dayanamayarak kendinden geçti.

Etkinliğe 1400’ü aşkın asker, 300 at ve 400 müzisyen katılırken, tören sırasında bir asker fenalaştı. Bir anda yere yığılan askere rağmen gösteri devam ederken seyirciler endişeli bakışlarla askerin alandan uzaklaştırılmasını izledi. Yetkililer askerin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Kraliçe Elizabeth beyaz bir elbise tercih etti.

17’nci yüzyıldan beri kutlanan Trooping of the Colour aynı zamanda Kraliçe’nin Doğum Günü veya Kral’ın Doğum Günü olarak da biliniyor. O dönemde kim tahttaysa onun doğum günü kutlanırken, bugünün gerçekten hükümdarın doğum günü olması dikkate alınmıyor. Örneğin 93 yaşında olan Kraliçe Elizabeth’in doğum günü 21 Nisan.

Kraliyet ailesine girdikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle doğumdan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Meghan, eşi Harry, eltisi Kate ve kayınvalidesi Camilla ile aynı faytonda alana gitti.