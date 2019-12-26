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Kraliyet Ailesi şokta! İntihar etti

Norveç Prensesi Martha Loise'in eski eşi Ari Behn'in 47 yaşında intihar ettiği açıklandı. Roman ve oyun yazarı olan Ari Behn, Prenses Martha ile 2002 yılında evlenmişti. Üç çocuğu olan çift iki yıl önce ise ayrılmıştı.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:47
Kraliyet Ailesi şokta! İntihar etti

Kraliyet’ten Norveç haber ajansına (NTB) yapılan açıklamaya göre; Norveç Kralı Harald ve Kraliçe Sonja, Ari Behn’in uzun yıllar Kraliyet’in önemli bir parçası olduğunu söyledi. Kral ve Kraliçe, “Onun (Ari Behn) sıcak ve iyi hatıraları bizimle olacak” ifadelerini kullandı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre; düğünleri sırasında Danimarka doğumlu Ari Benh, Kral Harald ile Kraliçe Sonja’nın tek kızları olan Prenses Martha Louise için tartışmalı bir figürdü.

Ari Behn, müstakbel eşiyle prensesin fizyoterapi eğitmeni olan annesi aracılığıyla tanışmıştı. O dönemde Behn, “Trist som faen” (Sad as Hell) adlı kitabıyla tanınan bir yazardı fakat Las Vegas’ta uyuşturucu kullanan seks işçileriyle parti yaparken çekilen görüntüleri nedeniyle tartışmaların odağında yer alıyordu.

FOTO: Reuters

2016’DA YOLLAR AYRILDI

Maud, Leah ve Emma adlı üç çocukları olan çift, 2016 yılında yollarını ayırmış, bir yıl sonra ise resmen boşanmıştı. O dönemde Prenses Martha, “Çocuklarımızın hak ettiği güvenli limanı artık yaratamadığımız için suçluluk duyuyoruz” açıklaması yapmıştı.

Aralık 2017’de Ari Benh, Hollywood yıldızı Kevin Spacey tarafından bir Nobel Barış Ödülü konseri sonrası tacize uğradığını öne sürmüştü. O günlerde benzer iddialarla başı dertte olan Spacey ise Behn’in suçlamasına yanıt vermemişti.

FOTO: Reuters

1999’da çıkardığı ve İngilizceye “Sad as Hell” olarak çevrilen öyküleri 100 bin satan Ari Behn, son kitabı “Inferno”yu (Cehennem) 2018 yılında çıkarmıştı. Behn bu kitabıyla, akıl sağlığı problemleri ile kendi mücadelesini anlatıyordu.

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Kraliyet Ailesi
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