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Kraliyet Ailesi’nde kriz: Meghan Markle, Kanada’ya gitti

İngiltere'de eşi Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceğini açıklayan Sussex Düşesi Meghan Markle Kanada'ya döndü.

10 Ocak 2020 Cuma 11:06
Kraliyet Ailesi’nde kriz: Meghan Markle, Kanada’ya gitti

Altı haftalık Kuzey Amerika tatillerinden Pazartesi günü Londra'ya dönen çift sekiz aylık oğulları Archie'yi Kanada'da bakıcısıyla bırakmıştı.

Çiftin kendisine danışmadan aldığı kararından düş kırıklığına uğradığı söylenen Kraliçe 2'nci Elizabeth'in, oğlu Prens Charles ve Prens Harry'nin ağabeyi Prens William'dan soruna birkaç gün içinde çözüm bulmalarını istediği belirtiliyor.

Saray yetkililerinin, İngiltere, Kanada ve ABD hükümetleriyle de görüşmeler yaptığı haber veriliyor.

Bu görüşmelerin çiftin korunması için yapılacak güvenlik harcamalarına odaklandığı belirtiliyor.

'Zaten Londra'da kalmayı planlamıyordu'

Saray yetkilileri dün Markle'ın Kanada'ya gittiğini BBC'ye doğruladı. İngiliz gazetelerine göre, Markle tatil dönüşü zaten Londra'da uzun süre kalmayı planlamıyordu.

Çift Çarşamba günkü açıklamasında zamanlarını Kuzey Amerika ile İngiltere arasında böleceklerini ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaya çalışacaklarını açıklamıştı.

Çiftin kararına rağmen Prens Harry'nin tahtın altıncı varisi olmaya devam edeceği belirtiliyor.

Amerikan vatandaşı olan eski oyuncu Markle, popüler Amerikan dizisi Suits'te başrol oynarken Toronto'da yaşamıştı.

38 yaşındaki Markle'ın burada Kanadalı arkadaşlarından oluşan bir çevresinin olduğu söyleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Meghan MarkleHaber
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