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Kraliyet ailesinin Noel yemeği 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek

İngiltere’de Kraliyet ailesinin geleneksel olarak düzenlediği Noel yemeğinin koronavirüs nedeniyle 33 yıl sonra ilk kez iptal olabileceği açıklandı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 16:16
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Kraliyet ailesinin Noel yemeği 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Norfolk yakınlarındaki Sandringham Sarayı'nda 1987 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Noel yemeği, COVID-19 önlemleri kapsamında ilk kez iptalle karşı karşıya kaldı.

İngiliz yerel medyasında yer alan habere göre, koronavirüs tedbirlerinin Kraliçe Elizabeth tarafından artırıldığı ve Noel yemeğinin iptal edileceği belirtildi.

Ülkede COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor

İngiltere’de son 24 saatte 23 bin 287 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 355 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484’e, toplam can kaybı ise 48 bin 475’e ulaştı.

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