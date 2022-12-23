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Kremlin: ABD, kışkırtıcı ve sömürgeci siyaset izliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin "kışkırtıcı" ve "sömürgeci" siyaset izlediğini belirterek "(Başkan Joe) Biden yönetimi, yeni jeopolitik gerçekleri görmezden geliyor." dedi.

23 Aralık 2022 Cuma 22:22
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Kremlin: ABD, kışkırtıcı ve sömürgeci siyaset izliyor



Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin barış planı hazırladığı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını ifade ederek "Zelenskiy’nin çeşitli adımlar ve barış planı ile ilgili açıklamalarını duymuştuk. Ancak bunlar, bugün oluşan ve göz ardı edilmesi mümkün olmayan gerçekler dikkate alınmadan söylenmişti." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ile ilgili hedeflerinde "ciddi" ilerleme kaydedildiğini söyledi.

"ABD, ZAYIFLAYAN HEGEMONYASINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

ABD'nin Ukrayna'yı kendi çıkarları doğrultusunda kullandığına işaret eden Peskov, "Biden yönetimi, yeni jeopolitik gerçekleri görmezden geliyor, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir koçbaşı ve çatışmaları sürdürmek için canlı hedef olarak kullanarak zayıflayan hegemonyasını ne pahasına olursa olsun sürdürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Biden'ın "siyasetimiz kaba ve önyargılı oldu" açıklamasına ilişkin, "ABD'nin siyasetinin, birçok yönden açıkça kışkırtıcı ve sömürgeci olduğu aşikardır." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan Peskov, Biden'ın açıklamasının, ABD'nin iç meselesi olduğunu söyleyerek "Bu açıklama, büyük ihtimalle devlet başkanı ile Amerikalılar arasındaki ilişkiler alanını ilgilendiriyor." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Biden'ın görüşmesi konusunda ABD ile herhangi bir etkileşimin olmadığını söyledi.

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