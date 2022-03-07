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Kremlin şartlarını sıraladı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 12. gününe girerken, 3. tur müzakere bugün yapılacak. Rus heyetinin görüşme bölgesine vardığı ve görüşmenin 17.00'de başlayacağı bildirildi. Kremlin barış için üç şartını açıkladı.

07 Mart 2022 Pazartesi 14:33
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Kremlin şartlarını sıraladı
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Rusya ve Ukrayna heyetleri ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturacak.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti. 

Rusya'dan görüşmeye ilişkin yeni açıklamalar geldi. Moskova'dan görüşmeyi yapacak heyetin Belarus'un Brest kentine vardığı aktarıldı. 

Ukrayna heyeti görüşmelerin 17'de başlayacağını duyurdu.

KREMLİN ŞARTLARINI AÇIKLADI

Görüşmelere saatler kala Kremlin barış için şartlarını açıkladı. Rus tarafının talepleri ise şöyle:

Ukrayna' Kırım'ı Rus toprağı, Donetsk ve Luhansk'ı ise bağımsız devlet olarak tanımak zorunda. 

Ukrayna Anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloka girme iddialarını reddetmeli. 

Rusya, Ukrayna'ya koşulları sağlaması halinde operasyonların derhal durdurulacağını bildirdi. 

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