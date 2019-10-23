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Kremlin: Terör unsurları çekilmezse Türk ordusu onların üzerinden geçer

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:14
Kremlin: Terör unsurları çekilmezse Türk ordusu onların üzerinden geçer

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin son yıllarda PKK/YPG’li unsurların en yakın müttefiki olduğunu belirten Peskov, “Bunun sonucunda ABD onları terk etti ve bir bakıma ihanet etti. Şimdi onları sınırda bırakıp Türklerle savaştırmayı tercih ediyorlar” diye konuştu.

Peskov, mutabakat çerçevesinde terör örgütünün sınırdan çekilmesi gerektiğini vurgulayarak şu uyarıda bulundu:

“Eğer çekilmezlerse Suriye sınır güvenliği ve Rus askeri polisi çekilmek zorunda kalır. Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında çekilmemeleri halinde Türk ordusu onların üzerinden geçer.”

(BRT/TRT)

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