Kremlin’den ABD ile ‘Soğuk Savaş’ açıklaması: En kötüsüne hazırız

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, ABD ve Rusya arasında yeni bir Soğuk Savaş ihtimali konusunda her zaman en iyisinin dilendiğini ancak en kötüsüne hazırlıklı olunduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katil olduğunu düşündüğünü söylemiş ve iki ülke arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş dönemi sonrasındaki en kötü döneme gerilemişti. Putin Biden'in bu açıklamasının ardından dün yaptığı açıklamada Biden ile canlı online görüşme yapmaları gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in görüşme davetinin halen masada olduğunu ve Biden için uygun olan herhangi bir zamanda Putin'in görüşmeye hazır olduğunu fakat bu teklifin sonsuza kadar masada kalmayacağının altını çizdi.

MOSKOVA-WASHİGTON HATTINDA “KATİL” GERİLİMİ



Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD istihbaratının iddia ettiği, ‘Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahalesinin’ sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden, “(Putin) bunun bedelini ödeyecek. Yakında göreceksiniz” yanıtını vermişti.

PUTİN SAĞLIK DİLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisi hakkında yaptığı “katil” nitelemesi ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.Putin, Biden’ın sözlerine yönelik, "Ona sağlıklar dilerim" dedi.

Bunu “hiçbir ironi veya şaka olmadan” söylediğini belirten Putin, “Her toplumun geçmişinde, çok sayıda zor ve dramatik olaylar yaşanmıştır. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." diye konuştu.

Konuya ilişkin çocukluğundan örnek veren Putin, "Çocukluğumuzda yapılan tartışmalarda, karşımızdakine ‘kendi diyen kendi olur’ derdik. Bu sadece bir çocuk şakası değildir, psikolojik olarak derin manası vardır. Karşımızdakinde kendi özelliklerimizi görürüz ve onun da aynen bizim gibi olduğunu düşünürüz" ifadelerini kullandı.