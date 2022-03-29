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Kremlin’den İstanbul’daki görüşmelerle ilgili ilk açıklama

Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen müzakereler bugün iki ülke heyetlerinin bir araya geldiği İstanbul'da başladı. Müzakerelerde Rus milyarder Roman Abramoviç'in de yer alması dikkat çekti. Kremlin'den müzakerelerle ve Abramoviç ile ilgili ilk açıklama geldi.

29 Mart 2022 Salı 14:27
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Kremlin’den İstanbul’daki görüşmelerle ilgili ilk açıklama
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Tüm dünya gözünü Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul’da gerçekleştirdiği müzakerelere çevirmişken, bugün Kremlin’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, İstanbul’da gerçekleştirilen barış görüşmeleriyle ilgili olarak da ‘önemini bugün veya yarın tam olarak anlayabileceğiz” dedi. Abramoviç’in İstanbul’daki varlığına da değinen Peskov, Rus milyarderin, Ukrayna ile görüşmelerde Rus heyetinin resmi bir üyesi olmadığını ancak görüşmelerde yer aldığını açıkladı.

ABRAMOVİÇ’İN ZEHİRLENME İDDİASI

Abramoviç’in zehirlenmesi iddialarına da değinen Peskov, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ‘kirli bilgi savaşının’ bir parçası olduğunu söyledi.

Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir görüşme olup olmayacağı sorusuna ise Peskov, ‘ilişkiler kişisel hakaretlerden etkilenmeyecektir’ sözleriyle yanıt verdi. Peskov, ABD ve Rusya arasında diyaloğa halen ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

“PUTİN’E DESTEK ARTIYOR”

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın gazını ücretsiz olarak ihraç etmeyeceğini yinelerken, Rusya’nın gaz ödemelerini basit, açık ve pratik hale getirmenin yollarını hazırladığını ve 31 Mart’a kadar tüm seçenekleri masaya yatıracağını açıkladı. Peskov gazetecilere verdiği demeçte, “Şirketler, değişen koşulları ve Rusya’ya karşı ekonomik savaşla ortaya çıkan durumdaki mutlak değişimi hesaba katmalıdır.” dedi.

Öte yandan Kremlin’den yapılan açıklamada, anket verilerinin Rusya’nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e verdiği desteğin “benzeri görülmemiş” bir büyümeye işaret ettiğini belirtirken, Putin’in halkın “mutlak desteğine” sahip olduğunu söyledi.

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