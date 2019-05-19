Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare

Kremlin’den kritik ABD açıklaması

Geçen hafta ABD DIşişleri Bakanı Pompeo ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında geçen görüşme sonrasında Rusya'dan kritik bir açıklama geldi. Kremlin, bu görüşme sonrasında olası Putin-Trump zirvesinin detaylarını verdi.

19 Mayıs 2019 Pazar 15:13
Kremlin’den kritik ABD açıklaması
banner44

banner41
Trump’ın ABD Başkanı olarak görev almasından sonra bir “Soğuk Savaş” dönemine giren ABD ile Rusya arasında geçen hafta kritik bir görüşme yaşanmıştı… ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya’yı ziyaret etmiş ve temaslarda bulunmuştu. Bu görüşmeler sonrasında iki taraf da net bir açıklama yapmazken bugün Kremlin tarafından yapılan açıklama iki ülke arasında yumuşama sinyali verdi.

Interfax haber ajansının Kremlin’e dayandırdığı haberde Putin ile Trump arasında bir görüşme gerçekleşebileceği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, “Trump’ın böyle bir görüşme yapma düşüncesi olduğunu biliyoruz fakat maalesef Pompeo, Osaka’da düzenlenecek G20 zirvesinde iki ismin bir araya gelmesiyle ilgili olarak net bir teklifle gelmedi” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KremlinABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan: Savaş istemiyoruz ama tüm gücümüzle yanıt vermeye de hazırız
Suudi Arabistan: Savaş istemiyoruz ama tüm gücümüzle yanıt vermeye de hazırız
Şili'de yolcu treni bir anda yanmaya başladı
Şili'de yolcu treni bir anda yanmaya başladı
Mısır Piramitleri yakınında bir turist otobüsünde patlama meydana geldi
Mısır Piramitleri yakınında bir turist otobüsünde patlama meydana geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim