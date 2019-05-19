Interfax haber ajansının Kremlin’e dayandırdığı haberde Putin ile Trump arasında bir görüşme gerçekleşebileceği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, “Trump’ın böyle bir görüşme yapma düşüncesi olduğunu biliyoruz fakat maalesef Pompeo, Osaka’da düzenlenecek G20 zirvesinde iki ismin bir araya gelmesiyle ilgili olarak net bir teklifle gelmedi” dedi.
Kremlin’den kritik ABD açıklaması
Geçen hafta ABD DIşişleri Bakanı Pompeo ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında geçen görüşme sonrasında Rusya'dan kritik bir açıklama geldi. Kremlin, bu görüşme sonrasında olası Putin-Trump zirvesinin detaylarını verdi.
19 Mayıs 2019 Pazar 15:13