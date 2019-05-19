Kremlin’den kritik ABD açıklaması

Trump’ınBaşkanı olarak görev almasından sonra bir “Soğuk Savaş” dönemine giren ABD ile Rusya arasında geçen hafta kritik bir görüşme yaşanmıştı… ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya’yı ziyaret etmiş ve temaslarda bulunmuştu. Bu görüşmeler sonrasında iki taraf da net bir açıklama yapmazken bugüntarafından yapılan açıklama iki ülke arasında yumuşama sinyali verdi.

Interfax haber ajansının Kremlin’e dayandırdığı haberde Putin ile Trump arasında bir görüşme gerçekleşebileceği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, “Trump’ın böyle bir görüşme yapma düşüncesi olduğunu biliyoruz fakat maalesef Pompeo, Osaka’da düzenlenecek G20 zirvesinde iki ismin bir araya gelmesiyle ilgili olarak net bir teklifle gelmedi” dedi.