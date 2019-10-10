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Kremlin’in ‘bilgi verilmedi’ çıkışından sonra Erdoğan’dan Putin’e telefon!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu uluslararası basının gündeminden düşmüyor. Dün Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türkiye veya ABD'den Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili bir bilgilendirme almadıklarını söylemişti. Bu sözlerin ardından bugün flaş bir gelişme yaşandı. Kremlin'den yapılan açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'i arayarak Suriye'yle ilgili görüşmede bulundu.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:07
Kremlin’in ‘bilgi verilmedi’ çıkışından sonra Erdoğan’dan Putin’e telefon!

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in telefonda görüştüğü belirtilerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etmiştir. Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘BİZE BİLGİ VERİLMEDİ’

Dmitriy Peskov'a dün basın toplantısında ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan askerlerini çekmeden önce Rusya'ya bilgi verip vermediği sorulmuştu.

Reuters'ın haberine göre; Peskov, “Moskova Yönetimi'nin ABD ya da Türkiye tarafından önceden bilgilendirilmediğini” söylemişti.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'la temasa geçmediğini de sözlerine eklemişti.

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KremlinPutinHaber
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