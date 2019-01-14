Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
Çin uzaya uydu fırlattı
Çin uzaya uydu fırlattı
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
banner40

Kritik Brexit oylaması öncesi flaş iddia: AB uzatmaya hazır!

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian, yarın İngiltere Parlamentosu'nda yapılacak kritik Brexit oylaması öncesi yer verdiği özel haberinde, AB'nin İngiltere'nin birlikten çıkışı için verilen süreyi uzatmaya hazır olduğunu duyurdu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:09
Kritik Brexit oylaması öncesi flaş iddia: AB uzatmaya hazır!

Gazeteye göre, Başbakan Theresa May’in AB’yle yaptığı Brexit anlaşmasının beklendiği gibi parlamento onayı alamaması halinde, Brüksel’deki yetkililer Londra’dan gelebilecek Brexit’in ertelenmesi talebine hazırlanıyor.

Guardian Başbakan May’in bugün yapacağı konuşmada, anlaşmanın reddinin, İngiltere’nin AB’den çıkışını tehlikeye atacağını ve siyasete inanca feci bir darbe vuracağı uyarısında bulunacağını yazıyor.

Ancak ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin güven oylaması tehdidinde bulunduğu ve sadık Muhafazakâr Partililer’in bile May’in parlamentoda ağır bir yenilgi alacağını tahmin ettiği bir ortamda, tüm dikkatlerin bir sonraki adıma odaklandığı belirtiliyor.

Anlaşmanın reddi durumunda May’in AB’den daha fazla taviz koparmaya çalışacağı ifade edilirken, AB yetkililerine göre bunu Brüksel’den daha fazla zaman talebi izleyebilir.

banner41
TEMMUZ’A KADAR UZAYABİLİR

Böyle bir talep gündeme gelirse, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın özel bir liderler zirvesi toplayabileceği ve AB’den mevcut çıkış tarihi olan 29 Mart’ın ertelenebileceği kaydediliyor.

Ek sürenin ne kadar olacağının da, erteleme için gösterilen nedene bağlı olacağı söyleniyor. Kısa bir “teknik” uzatmanın May’e anlaşmayı yeniden canlandırması ve yeniden parlamentoya sunabilmesi için ilk muhtemel adım olabileceği vurgulanıyor.

Gazeteye konuşan bir AB yetkilisi, “Başbakan iktidarda kalabilirse ve bize anlaşmayı parlamentodan geçirebilmek için daha çok zaman gerektiğini söylerse, Temmuz’a kadar teknik bir uzatma önerilebilir” diyor.

Üst düzey AB kaynaklarının da yeni bir genel seçim ya da ikinci bir referanduma gidilmesi halinde daha uzun bir ertelemenin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'in Ay keşif misyonunun devamı gelecek
Çin'in Ay keşif misyonunun devamı gelecek
Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil
Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil
Meksika'da tüm yaşlılara maaş bağlanıyor
Meksika'da tüm yaşlılara maaş bağlanıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim