Kritik uyarı geldi! Güneş'te son yılların en büyük patlaması

SpaceWeather.com'a göre, AR2993 adlı güneş lekesi, 25 Nisan'da arka arkaya iki kez hızlı şekilde patladı ve böylece M1 sınıfı güneş patlamaları meydana geldi. Güneş patlamaları elektromanyetik radyasyon patlamaları anlamına geliyor. M sınıfı patlamalar, radyo frekanslarını bozabiliyor ve uzaydaki astronotları daha yüksek radyasyon seviyelerine maruz bırakabiliyor.

SpaceWeather.com'daki uzmanlara göre, 'çifte patlama, Asya'nın güneydoğusunda ve Avustralya'da küçük ancak uzun süreli radyo kesintisine neden oldu.'

Uzay Hava Tahmin Merkezi'ne göre, 'güneş aktivitesinin önümüzdeki hafta etkin olması bekleniyor'. Gelecek hafta Güneş, önümüzdeki birkaç yıl boyunca sürecek ve 2025'te doruğa ulaşacak bir döneme giriyor. Bu süreçte güneş lekeleri ve başka faaliyetler meydana gelecek.

Uzay hava durumu gözlemcisi Mark Miesch, Space.com'a verdiği demeçte "[Bu güneş döngüsünün] güçlü olabileceğine ilişkin tahminler var ancak bekleyip göreceğiz" dedi.

Güneş havası, elektrik şebekelerine büyük hasar verebiliyor ve uyduları, radyoyu ve diğer altyapıları devre dışı bırabiliyor.

Güneş yüzeyindeki artan aktivite miktarı nedeniyle Dünya'nın yörüngesindeki, Güneş patlamalarına karşı en savunmasız ticari uyduların sayısını büyük ölçüde etkileyebiliyor. Güneş fırtınaları, Dünya'nın elektronik sistemleri üzerinde önemli etkilere neden olma potansiyeline sahip.

2012'de, böyle bir fırtına Dünya'yı sadece dokuz gün ıskaladı ve bilim insanları, doğrudan bir çarpmanın, Dünya'nın elektronik sistemlerine, iyileşmesinin on yıl kadar sürebileceği bir ölçekte büyük olasılıkla zarar vereceğini öne sürüyor.