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Kuantum maddesinin yeni bir özelliği saptandı

Kuantum maddesinin teoride varlığına inanılan ancak bugüne kadar gözlemlenmeyen özelliğinin laboratuvar ortamında saptandığı bildirildi.

12 Haziran 2018 Salı 20:48
Kuantum maddesinin yeni bir özelliği saptandı

Johns Hopkins Üniversitesinden bilim adamları, ilk kez 20 yıl önce sentezlenen, organik içeriklerden kaynaklanmasına rağmen bir metal gibi hareket eden kuantum maddesi "k-(BEDT-TTF)2Hg(SCN)2 Br"nin eksi 450 derecede iki kutuplu elektrik dalgalanmalarını ortaya koyabildiğini kanıtladı.

Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı. 

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Araştırma ekibinden NataliaDrichko, "Bu özel kuantum maddesinde bulduğumuz şey, aşırı soğuk derecelerde bile elektriksel iki kutupluluğun hala mevcut olması ve kuantum mekanikleri yasalarına göre dalgalanması." dedi. 

Drichko, klasik fizikte nesnelerin aşırı soğukta donduğunu, kuantum fiziğinde ise dondurucu derecelerde bile hareket olduğunu sözlerine ekledi.

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