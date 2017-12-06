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Küba'daki diplomatların "beyinlerinde anormallik" iddiası

Associated Press'in (AP) edindiği bilgiye göre, diplomatlara yapılan testler, hücreler arasında bilgi alışverişini sağlayan beyaz maddede değişiklik olduğunu gösterdi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 17:03
Küba'daki diplomatların "beyinlerinde anormallik" iddiası
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Küba'da görev yapan ve gizemli sonik saldırılara maruz kaldığı öne sürülen ABD büyükelçilik çalışanlarının beyinlerinde anormallik belirlendiği iddia edildi.

Associated Press'in (AP) edindiği bilgiye göre, diplomatlara yapılan testler, hücreler arasında bilgi alışverişini sağlayan beyaz maddede değişiklik olduğunu gösterdi.

Beyaz maddedeki değişikliğin nasıl oluştuğu ve diplomatlarda görülen semptomlarla bağlantısı henüz bilinmiyor.

Yetkililer, beyindeki beyaz madde değişikliğinin sonik saldırıya maruz kaldığı öne sürülen 24 kişinin tamamında görülüp görülmediğini açıklamadı.

ABD'nin Havana'daki Büyükelçiliğinde geçen yıldan bu yana diplomatların ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

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