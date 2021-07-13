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Küba’da isyan: Gıda kuyruklarına, yokluğa protesto

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KORONA salgınının başlangıcında esenlik sistemi övülen, geçtiğimiz günlerde yüzde 92 aktifliği olduğu açıklanan kendi aşısı Abdala’ya acil kullanım onayı veren Küba’da son yılların en büyük hükümet zıddı protesto gösterisi düzenlendi.

13 Temmuz 2021 Salı 09:13
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Küba’da isyan: Gıda kuyruklarına, yokluğa protesto

 Koronavirüs salgınıyla berbatlaşan ekonomik durumu ve azalan özgürlük ortamını protesto eden halk, ‘özgürlük’ ve Devlet Lideri Miguel Diaz-Canel’i istifaya çağıran çarpıcı sözler atarak başşehir Havana sokaklarında yürüdü.

İKİ TARAF DA SOKAKTA

Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce kişilik kümeye polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunurken minimum 30 kişinin gözaltına alındığı görüldü. Müdahale edenler içinde üniformalı polislerin yanı sıra sivil kıyafetli bireylerin olması dikkat çekti. Ayrıyeten Diaz-Canel’in devrimcileri hareketçilerle yüzleşmeye çağırması üstüne ortalama 300 kişilik küme Küba bayraklarıyla karşı protesto düzenledi.

İNTERNETİN FİŞİ ÇEKİLDİ

Gösterilerciler toplumsal medya hesaplarından canlı gösterim yaparken, öğlen saatlerinde Havana hükümeti internete erişimi kesti. Diğeri kentlerde de halk gıda, ilaç ve elektrik problemi sebebiyle örnek şovlar düzenledi. Küba Devlet Lideri Miguel Diaz-Canel, protestolarla ilgili ABD’yi suçladı. Diaz-Canel, “toplumsal medya aktörlerine fazlaca kafi ödeme icra eden bir Kübalı Amerikan mafyasının güya tüm dünyada pandemi yokmuş şeklinde” bu türlü bir protesto kampanyası başlattığını söylemiş oldu ve mevcut ekonomik zorlukları eski ABD Lideri Donald Trump devrinde uygulanmaya başlanan ticari ambargolara bağladı.

HADİSE SAYILARI SÜRATLİ ARTTI

11 milyon sözü geçen ülke salgının başlarında daha azca etkinlenmiş bir görüntü sergilerken son günlerde vakalar hızlıca arttı. Geçen hafta 3 bin düzeyinde olan günlük hadiseler dün 7 bin
sonundaydı.

BEYAZ SARAY’DAN TAKVİYE

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Twitter’dan paylaşmış olduğu iletisinde, ABD’nin Küba’daki sulh yanlısı protestolara takviye verdiğini ve sulh yanlısı şov icra eden bireylere yönelik her türlü sertliği kınadığını tabir etti. Rusya ise Küba sokaklarında komünist iktidarı amaç alan protesto şovlarına her türlü dış müdahaleye karşı ihtarda bulunmuş oldu.

Anahtar Kelimeler:
KübaGıda KuyruklarıProtesto
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