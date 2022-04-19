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Küçücük bebeğin, korkunç otopsi sonucu

Dünyaca ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu Daniel, Brooklyn'deki evinde kızı Ruby'yi öldürmekle suçlanıyor. 10 aylık bebeğe yapılan otopside kanda yüksek oranda uyuşturucu madde tespit edildi.

19 Nisan 2022 Salı 11:40
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Küçücük bebeğin, korkunç otopsi sonucu

Amerikalı ünlü yazarlar Paul Auster ve Lydia Davis'in oğlu Daniel Auster, korkunç bir olayla gündeme geldi. Çifti oğlu Daniel, 10 aylık kızı Ruby Auster'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

BEBEĞİN KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Independent Türkçe'nin haberine göre, 10 aylık bebeğe yapılan otopside kanında yüksek oranda uyuşturucu madde tespit edildi. Polis ekipleri, olayın cinayet olduğuna karar verdiklerini bildirdi. Daniel Auster, ölüme sebebiyet vermek ve ihmal suretiyle kasten adam öldürmekle suçlanıyor. Daniel, daha önce uyuşturucu bulundurma suçunda yakalanmış ve hakkında işlem yapılmıştı.

Yazar Paul Auster'ın oğlu, 10 aylık bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

ÜNLÜ YAZAR SESSİZ KALDI

New York Üçlemesi ve Yanılsamalar Kitabı gibi eserleriyle adını dünya çapında duyuran başarılı yazar Paul Auster, torununun ölümü ve oğlunun tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

Yazar Paul Auster'ın oğlu, 10 aylık bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıPaul Auster

Yazar Paul Auster'ın oğlu, 10 aylık bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Son Güncelleme: 19.04.2022 11:45
Anahtar Kelimeler:
Paul AusterUyuşturucu
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