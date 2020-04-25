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Küçük bir ziyarette koronavirüs riski yüzde 240

Washington Üniversitesi'nin araştırmasına göre virüsü sosyal çevrenizden alma ihtimaliniz çok daha yüksek. Hane halkından her bir ferdin evin dışındaki bir kişiyle görüşmesi ise hastalığa yakalanma riskini yüzde 240 artıyor.

25 Nisan 2020 Cumartesi 16:32
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Küçük bir ziyarette koronavirüs riski yüzde 240

Koronavirüsle mücadelede uzmanlar sık sık izolasyonun önemini vurguluyor.

Washington Üniversitesi'nden epidemiyolog ekibi, salgın sırasında sosyal mesafeyi aşmadan sadece bir kişiyi evinde ziyaret ettiğinizde sonuçlarının neler olabileceğine cevap aradı.

Araştırmaya göre çocukların birlikte oynamalarına izin vermek, farklı hanelerde yaşayanların fiziksel teması gibi en olası senaryolar bile salgının yayılmasını önemli ölçüde artırıyor.

Masum görünen küçük bir ziyaret ölümcül hastalığın yayılmasında önemli rol oynuyor. Araştırmaya göre virüsü sosyal çevrenizden alma ihtimaliniz çok daha yüksek.

Hastalığı hane halkına ve diğer insanlara bulaştırma riskiniz de buna bağlı olarak artıyor.

Bir kişinin dışarıdan biriyle teması her iki aile için yüzde 26 buçuk olan hastalık riski yüzde 90'a çıkıyor.

Hane halkından her bir fert, evin dışındaki bir kişiyle görüştüğündeyse, sosyal mesafeyi korusa dahi hastalığa yakalanma riski temel senaryoya göre yüzde 240 artıyor. 

Bilim insanları alabileceğimiz en iyi önlemin, kendi hane halkımız dışındaki insanlarla mümkün olduğunca bağlantıyı kesmek olduğunu belirtiyor. 

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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