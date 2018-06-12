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Küçük Prens'in ağaçları baobablar aniden öldü!

Birçok insanın 'Küçük Prens' ile tanıştığı, Afrika'nın binlerce yıllık dev baobab ağaçlarının gizemli bir şekilde aniden ölmeleri, bilim insanlarını şaşırttı.

12 Haziran 2018 Salı 20:51
Küçük Prens'in ağaçları baobablar aniden öldü!

Son 12 yılda kıtanın en eski 13 ağacından 9'u ya tamamen öldü ya da gövdesinin önemli bir kısmı çöktü. Zimbabve, Güney Afrika, Zambiya ve Botsvana, kıtanın simgesi olan baobab ağaçlarına veda eden ülkeler arasında. Ölen baobab ağaçlarının yaşları 1100 ila 2500 arasında değişiyor. Dev ağaçların boyları 30 metreyi aşabiliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞ ŞÜPHELİ

Romanya'daki Babeş-Balyai Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, baobab ağaçları iklim değişikliğinin kurbanı oldu.

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Bazı baobab ağaçları 3 bin yaşına kadar hayatta kalabiliyor. Bu ağaç türü hem insanları hem hayvanları meyveleriyle beslerken, önemli de bir su kaynağı görevi görüyor.

DÜNYA BAOBAB AĞAÇLARINI KÜÇÜK PRENS’LE TANIDI

Baobab ağaçları, Fransız yazar Antoine de Saint Exupery’nin Küçük Prens adlı eserinde de anlatılıyordu.

Küçük Prens kitapta, dev baobab ağaçları istila etmesin diye, her sabah gezegenini temizliyordu.

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