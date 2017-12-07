Kudüs'ün ‘İsrail'in başkenti’ olarak tanınmasına Filistin tepkisi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını tanımadığını, söz konusu kararın Filistin halkına ve vazgeçilmez ulusal haklarına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devleti, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'e ilişkin kararını kesin bir dille reddediyor, tanımıyor. ABD yönetiminin bu kararı Filistin halkına ve vazgeçilmez ulusal haklarına yönelik bir saldırı niteliğindedir. Bu karar BM kararlarına aykırıdır ve aynı zamanda dünyanın her dört bir tarafına yayılmış olan milyonlarca insanın kalbinde yer edinen Kudüs'ün ruhuna ve mukaddesatına saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin kararının uluslararası sistemi tehdit ettiği, evrensel istikrarı sarstığı, bölgeyi dini ve politik bir çatışmaya sürüklediği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, "Trump'ın kararı sömürgeci İsrail'i ödüllendirerek, uluslararası hukuk ve anlaşmaları ihlal etmektir. Aynı zamanda işgal devletini hesap sorulmaksızın ihlallerini sürdürmeye teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Trump'ın söz konusu kararla ABD'yi bölgede barışı sağlama çabalarında üstlendiği ara bulucu rolünden alıkoyduğu belirtilen açıklamada, "Bu karar, uluslararası hukuka göre işgal altında olan Filistin'in ayrılmaz bir parçası olan işgal altındaki Kudüs'ün statüsünü değiştirmez." görüşü aktarıldı.

Açıklamada, dünyaya Filistin Devleti'ni tanıma, Filistin halkını ve haklarını koruma çağrısı yapılarak, ABD'nin Kudüs kararına tepki gösteren ülkeler takdir edildi.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL YENİ BİR BOYUTA TAŞINDI

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etmişti.

BMGK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu.