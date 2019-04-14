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Kudüs Valisi'nin de aralarında bulunduğu 18 Filistinli gözaltına alındı

14 Nisan 2019 Pazar 15:08
Kudüs Valisi'nin de aralarında bulunduğu 18 Filistinli gözaltına alındı
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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın da aralarında bulunduğu 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'te Vali Gays'ın da aralarında bulunduğu 5 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gece geç saatlerde evine düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan Gays'ın bölgedeki bir gözaltı merkezine götürüldüğü belirtildi.

Son olarak 27 Şubat'ta gözaltına alınan Kudüs Valisi aynı gün çıkarıldığı İsrail mahkemesince serbest bırakılmıştı.

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BATI ŞERİA'DA 13 GÖZALTI

Öte yandan Filistin basınında yer alan habere göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 13 Filistinli gözaltına alındı.

Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs Valisi
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