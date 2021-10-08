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Kullanıcılar erişim sağlayamıyor: Instagram yine çöktü!

Kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alan Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram hesaplarına erişim sağlayamıyor...

08 Ekim 2021 Cuma 23:06
55 Okunma
Kullanıcılar erişim sağlayamıyor: Instagram yine çöktü!
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Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'a erişim sağlanamıyor.

Olay kısa sürede Twitter'da gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları, 'Instagram akış yenilenemedi hatası' ile karşılaştıklarını belirtti. Geçtiğimiz günlerde de WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Instagram'da yaşanan erişim sorunu kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Instagram" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı. Kullanıcılar, paylaşımlarında, 'Instagram akış yenilenemedi hatası' ile karşılaştıklarını belirtti.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BENZER BİR SORUN YAŞANMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanmıştı.

Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edilmişti.

Uygulamalara yaşanan erişim sorunu 6 saat sonra giderilmişti.

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