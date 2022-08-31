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Kumdan kalenin altında kalarak hayatını kaybetti!

İsmi açıklanmayan 11 yaşındaki çocuk Şili’nin Maule bölgesindeki Peumo sahilinde arkadaşlarıyla beraber kumsalda oynuyordu. Birkaç arkadaşıyla beraber altında tünel bulunan devasa bir kumdan kale yapan çocuk dehşeti yaşadı. Kalenin üzerine çökmesi sonucunda çocuk kumların altında kalarak hayatını kaybetti.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:51
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Kumdan kalenin altında kalarak hayatını kaybetti!


Şili’nin Maule bölgesindeki Peumo sahilinde arkadaşlarıyla beraber kumdan kale yapan bir çocuk trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Pelluhue belediyesinin Acil Durumlar ve Sivil Koruma tarafından sağlanan bilgilere göre, kumsalda ebeveynleri bulunmadan oyun oynayan çocuklar devasa bir kale inşa etmek istedi. Kalenin altına tünel açan çocuklardan biri kazı alanını genişletmek için tünelin içine girdi. Tam o sırada kumların üzerine çökmesi üzerine 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

YARDIMINA KOŞTULAR

11 yaşındaki çocuğu kumların arasından çıkartmaya çalışan arkadaşları hemen ailesine haber verdi. Kumsalın kıyısında yaşayan ebeveynler çocuklarının yardıma koşarak geldi ve acil servise haber verdi. Kumun altından çıkartılan çocuk olay yerinde yapaıln tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuklarının her gün arkadaşlarıyla kumsalda tek başına oynamaya gittiğini ve iyi derece yüzme bildiğini ifade eden aile, “Olaya hâlâ inanamıyoruz. Hiçbir şeyden şüphelenmedik. O günün diğer günlerden bir farkı yoktu” dedi.

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