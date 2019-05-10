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'Kumsal - The Beach' filmindeki sahil 2021'e dek kapalı kalacak

Tayland'da, ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio'nun rol aldığı "Kumsal-The Beach" filminde kullanılan sahilin 2021'e dek ziyaretçilere kapatılmasına karar verdi.

10 Mayıs 2019 Cuma 16:55
'Kumsal - The Beach' filmindeki sahil 2021'e dek kapalı kalacak
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Phi Phi Leh Adası'ndaki Maya Körfezi, hızla artan ziyaretçi sayısının çevreye büyük zarar verdiğini söylemesinin ardından geçen yıl geçici olarak kapatılmıştı.

Kapatılmasından önce körfezi günde 5 bin kişi ziyaret ediyordu ve bu nedenle mercan kayalıklarının çoğu yok olmuştu.

Yetkililer, Maya Körfezi'ndeki ekolojinin tamamen kendisini tedavi etmesi için, ziyaretçi yasağını iki yıl daha uzattı.

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Açıldığında, kumsala turist getiren tekneler kıyıya 300 metre uzakta demirlemek zorunda kalacak.

Körfezin ziyaretçilere kapatılmasından bu yana siyah yüzgeçli resif köpekbalıkları tekrar görülmeye başlandı.

Tayland hükümetine ulusal parklar konusunda danışmanlık yapan Prof. Thon Thamrongnawasawat BBC'ye yaptığı açıklamada, körfez açıldığında ziyaretçi sayısının kısıtlanacağını ve teknelerin körfezin sularına demir atmasının yasaklanacağını söyledi.

Yerel, turizm kuruluşları ise bu kumsala gelen ziyaretçilere bağımlı olduklarını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Phi Phi Leh
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