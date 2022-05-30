Kupayı sattılar

2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nın birincisi olan Ukraynalı müzik grubu Kalush, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya destek olmak için yarışmada kazandıkları kupayı 900 bin dolara sattı. Elde edilen gelir ile hem askeri güce destek verilecek hem de Ukrayna halkına yardımda bulunulacak.

Bu yıl 66. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasının kazananı Ukraynalı müzik grubu Kalush, Rusya saldırısı altındaki ülkesi için büyük bir adım attı. Yarışmada kazandıkları Eurovision kupasını 900 bin dolara satan müzik grubu, Ukrayna’nın askeri gücüne yardımda bulundu.

ÜLKEYE DESTEK OLACAKLAR

Yarışmanın kazananına verilen kristal mikrofon, Facebook’ta açık artırma ile satışa çıktı. Satıştan elde edilen gelir ile savaşta kullanılmak üzere drone alınacak. Ayrıca savaşla mücadele eden halka tıbbi yardım ve erzak takviyesi yapılacak.

Drone’lar Ukrayna ve Rusya tarafından hem silah hem de keşif aracı olarak kullanılıyor.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, savaş esnasında 4031 sivilin hayatını kaybettiği ve 4735 kişinin yaralandığı biliniyor.

ÜLKELERİNİ TERK ETTİLER

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı saldırı nedeniyle 14 milyondan fazla Ukraynalı'nın ülkesini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

"SAVAŞ DEVAMLI HATIRLATILMALI"

Bu yıl Eurovision’u kazanarak ülkesini gururlandıran Kalush grubunun üyesi Oleh Psiuk, “Barış sağlanana kadar savaş hep ön sayfada manşet olarak verilmeli” ifadelerini kullanmıştı.