Kuraklık, Belçika'nın ünlü patates kızartmasını vurdu

Belçika'da Fransızca yayın yapan Sudpresse gazetesine konuşan Valonya Patates Endüstrisi Koordinatörü Pierre Lebrun, yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle patates üretiminin yüzde 25 azaldığını ve patates boylarının küçüldüğünü belirtti.



Lebrun, bu nedenle geleneksel olarak 8-9 santimetre olan patates kızartmasının boyunun bu yıl yaklaşık üç santimetre küçüldüğünü duyurdu.



Geleneksel boyutlardaki patates kızartmasını elde etmek için diğer Avrupa ülkelerinden ithalatın da mümkün olmayacağını dile getiren Lebrun, İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda da kuraklığın patates üretim ve boylarını etkilediğini kaydetti.



Belçika'nın ünlü patates kızartması UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Turistlerin ilgi odağı olan patates kızartması restoranların yanı sıra ülke genelinde bulunan yaklaşık beş bin "patates kızartması büfesinde" satışa sunuluyor.