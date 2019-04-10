Kural ihlali çıldırttı! Survivor 2019’da elenen isim belli oldu!

Survivor'da iki Türk yarışmacı eleme potasına girdi. Eleme adayı olan Melisa ve Sude'den biri elendi. Survivor'da bu hafta eleme gecesinden çok ihlaller ve olaylar konuşuldu. Survivor'da elenen isim bazı arkadaşları ile vedalaşmadı. Takımlar arasında kıran kırana mücadeleler seyircileri ekrana kilitliyor. Tartışmaların yanı sıra son bölümde ortaya çıkan iletişim ihlali şaşkınlık yarattı. Okay, Yusuf, Büşra ve Melisa'nın Dominik'te bir kaptan aracılığıyla ailelerine mesaj gönderdikleri ortaya çıktı. Acun yarışmacılara yaptırım uygulanacağını açıkladı. Peki Survivor'da kim elendi?

Survivor’ın son bölümüne dört yarışmacının yaptığı iletişim kuralı ihlali damga vurdu. Acun Ilıcalı isimleri açıkladı, kuralları ihlal edenlere yaptırım uygulanacak. Eleme potasında kadınlarda en başarılı isim Sude ve en çok oyun kaybeden isim Melisa vardı. Peki Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte oylama sonucu Survivor’da elenen isim…

SURVİVOR’DA ADAYA VEDA EDEN İSİM: MELİSA

Acun: Dominikte bir eleme konseyi. İki Türk yarışmacıdan biri gidecek. Melisa ve Sude.

Sude: Buraya ne istediğimi bilerek geldim. Kötü bir hırstansa kararlı bir azmi tercih ettim. Takıma her anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden gelenin fazlasını yaptım. Vicdanım rahat. Kalmak istiyorum. İzleyicilerin kararı.

Melisa: Performansımın istediğim gibi olmadığını biliyorum. 15 senedir kendi sporumla uğraşıyorum. 15 senedir suyun içindeyim. Potadayım. Böyle bir şeyi bekliyordum. En yakın arkadaşımla buradayım. Hayırlısı olsun.

Acun: Oylama yaptım. Sonuçta iki takım neredeyse eşit, seyircilerin gözünde. Ancak sahada 6’ya 1.

Seda: İki takım da çok iyi. Ufak hatalar yapan kaybediyor. Belli ki bundan sonra best oflar bayraklar göreceğiz. Önemli olan takım olabilmek.

Açıkçası biraz adaptasyon sorunu yaşadık. Son oyunlar bayrağa kaldı bu iki takım arasındaki rekabeti gösterir. Kaybedince adada sorun yaşamadık. Motivasyonumuz yüksek.

Dalaka: Yakında güzel günler göreceğiz. Güçlü bir takımız. Takımımızdan birinin eksilmesi bizi güçlendirebilir.

Hikmet: Bizim takımımız daha iyi. Kaybettiğimiz oyunda farklı bir strateji yaptık o yüzden yenildik. Artık bunu uygulayacağız.

DÖRT KİŞİ KURAL İHLALİ YAPTI!

Acun: Ufak bir açıklama yapmam gerek. Türk arkadaşlarımızın bazılarının iletişim konusunda kural ihlali yaptığını öğrendik. Dominikli bir kaptan aracılığıyla iletişim ihlali yapmışlar. Sevdiklerine mesaj yollayan yarışmacılar var. Onlarla ilgili yaptırım uygulamak zorundayız. Bu arkadaşlar Yusuf, Okay, Büşra ve Melisa. İhlal yaptıkları için ödüller konusunda yaptırım uygulanacak.Çok zor şartlardasınız anlıyorum. Parantez açtığımız bir konu. Küçük çocuğu olan yarışmacılarımız var. Biri Seda. Yarın çocukları ile telefon konuşması yapacak. Özellikle anneleri zorlamayacağız.

Artık sonuçları açıklama zamanı geldi.

SURVİVOR'DA KURAL İHLALİ YAPAN YARIŞMACILAR KİM?

Acun Ilıcalı, ada konseyinde verdiği bilgilere göre; Yusuf, Okay, Büşra ve Melisa kendilerini oyun parkuruna ulaştıran Dominikli tekne kaptanı aracılığıyla sevdiklerine mesajlar gönderdi. Bu nedenle dört başarılı yarışmacıya kural ihlali yaptıkları için ceza verileceği Acun tarafından açıklandı.

Ayrıca küçük çocuğu olan yarışmacılar için de sürpriz bir karar açıklayan Acun, Seda ve Kyriakos çocukları ile telefon konuşması yapacakları söyledi.