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Kurban Bayramı'nın üçüncü günü

Dört günlük Kurban Bayramı üçüncü gününde...

13 Ağustos 2019 Salı 09:22
Kurban Bayramı'nın üçüncü günü

Dört günlük Kurban Bayramı üçüncü gününde...

Bayramın üçüncüi gününde de, akraba ziyaretlerini sürdüren vatandaşlar, hayatta olmayan yakınları için mezarlıklara gidiyor, dua okuyor.

İç kesimlerde 41’e kadar yükselen sıcaklık nedeniyle bazı vatandaşlar da serinlemek için denize akın ediyor. Deniz kenarlarındaki piknik alanları da rağbet görüyor.

Kurban Bayramı nedeniyle bayramın üçüncü günü olan bugün  Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret de gerçekleştirilecek.
Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara, Kurban Bayramı süresince 09.00 ile 16.30 saatleri arasında, yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanacak.

Kurban Bayramı’nın 4 günlük tatili dolayısıyla başta Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere kurum ve kuruluşlar önlemler aldı.
Her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye,  156 Alo Narkotik”  ve diğer telefon hatları kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde. 

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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