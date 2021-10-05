Kurbanlarını siyanürle öldüren 74 yaşındaki 'kara dul' Chisako Kakehi

Eş bulma ajansı üzerinden tanıştığı dört erkeğin önce cüzdanlarını boşalttı sonra canlarını aldı. Üstelik bunu 60 yaşından sonra yapmaya başladı. Peki ama neden? 74 yaşındaki 'kara dul'un yaptıklarını okuyunca dudağınız uçuklayacak...

Isao Kakehi, 75 yaşındaydı ama sağlığı ve gücü yerindeydi. Üstelik âşık olmuştu.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Ülkesi Japonya'da oldukça popüler olan bir evlendirme ajansı aracılığıyla tanıştığı 67 yaşındaki Chisako isimli kadınla heyecan verici yeni bir ilişkiye başlamıştı.

2013'te tanışan çift, iki ay içinde evlendi, aynı eve taşındı ve Kyoto'nun Muko şehrinde ikinci baharlarını yaşamaya başladı.

Çok mutluydular, birlikte yeni yıl kutlamaları için pirinç kekleri yapıyorlardı. Ancak Isao Kakehi, yeni yılı göremedi. 28 Aralık günü hayata gözlerini yumdu.

Ölümünün perde arkasından ise gerilim filmlerini aratmayacak tüyler ürpertici gerçekler çıktı.

7 YILDA 4 CİNAYET

Bugün 74 yaşında olan Chisako Kakehi, Japonya'da "Kara Dul" olarak tanınıyor. Chisako hakkında, üç partnerini öldürüp birini de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle idam isteniyor.

Isao Kakehi'nin ölümünün ardından yapılan polis soruşturması sonucu Chisako, 2014 yılında gözaltına alındı.