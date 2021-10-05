Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

Kurbanlarını siyanürle öldüren 74 yaşındaki 'kara dul' Chisako Kakehi

Japonya'da önce duygusal ilişki yaşayıp güven sağladıktan sonra kurbanlarını öldüren 'kara dul' Chisako Kakehi'nin idamdan kurtulmak için yaptığı son başvuru da reddedildi.

05 Ekim 2021 Salı 11:28
156 Okunma
Kurbanlarını siyanürle öldüren 74 yaşındaki 'kara dul' Chisako Kakehi
banner108

Eş bulma ajansı üzerinden tanıştığı dört erkeğin önce cüzdanlarını boşalttı sonra canlarını aldı. Üstelik bunu 60 yaşından sonra yapmaya başladı. Peki ama neden? 74 yaşındaki 'kara dul'un yaptıklarını okuyunca dudağınız uçuklayacak...

Isao Kakehi, 75 yaşındaydı ama sağlığı ve gücü yerindeydi. Üstelik âşık olmuştu.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Ülkesi Japonya'da oldukça popüler olan bir evlendirme ajansı aracılığıyla tanıştığı 67 yaşındaki Chisako isimli kadınla heyecan verici yeni bir ilişkiye başlamıştı.

2013'te tanışan çift, iki ay içinde evlendi, aynı eve taşındı ve Kyoto'nun Muko şehrinde ikinci baharlarını yaşamaya başladı.

Çok mutluydular, birlikte yeni yıl kutlamaları için pirinç kekleri yapıyorlardı. Ancak Isao Kakehi, yeni yılı göremedi. 28 Aralık günü hayata gözlerini yumdu.

Ölümünün perde arkasından ise gerilim filmlerini aratmayacak tüyler ürpertici gerçekler çıktı.

7 YILDA 4 CİNAYET

Bugün 74 yaşında olan Chisako Kakehi, Japonya'da "Kara Dul" olarak tanınıyor. Chisako hakkında, üç partnerini öldürüp birini de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle idam isteniyor.

Isao Kakehi'nin ölümünün ardından yapılan polis soruşturması sonucu Chisako, 2014 yılında gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Chisako Kakehi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rapor: Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana en az 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru
Rapor: Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana en az 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru
Koronavirüs onları da etkiledi!
Koronavirüs onları da etkiledi!
Kocasının annesi ve kız kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor
Kocasının annesi ve kız kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim