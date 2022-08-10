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Küresel ısınma felaket yaratıyor

Antartika'daki deniz buzu seviyesi, 44 yıllık ölçüm tarihi boyunca tespit edilen en düşük seviyeye indi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 20:29
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Küresel ısınma felaket yaratıyor
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Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları yaşanıyor ve bilim insanları, buradaki buz tabakasını yakından inceliyor.

Küresel ısınma yüzünden kutuplarda eriyen buzullar, Dünya'nın geleceğini tehlikeye sokmaya devam ediyor.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S),  Antartika’da yaşanmaya devam eden durumla ilgili korkutucu tespitlerini paylaştı.

C3S tarafından aktarılan bilgilere göre Antartika’da bulunan buz kütlelerinin büyük bir kısmı erimeye devam ediyor.

44 yılın en düşüğünde

Yapılan ölçümlere göre, Antartika'daki deniz buzu seviyesi, 44 yıllık ölçüm tarihi boyunca tespit edilen en düşük seviyeye indi.

1991-2020 yılları arasında ölçülen en düşük seviyeden yüzde 7 daha az olduğu gözlemlenen deniz buzu alanı,1 milyon 53 bin kilometreye düştü.

Bilim insanları, tüm Antarktika buz sahanlıklarının yüzde 34'ünün (yaklaşık yarım milyon kilometre kare), 4 derece civarındaki ısınma nedeniyle çökme riski altında olacağını söylüyor.

Antarktika'nın erimesi sonucunda, hem oradaki canlıların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir, hem de küresel deniz seviyelerinin yükselmesi sonucu tüm dünya etkilenebilir.

Anahtar Kelimeler:
AntartikaDeniz Buzu
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