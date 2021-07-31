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Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişi ölebilir

Dünyanın önde gelen bilim dergilerinden Nature, salınan karbonun sebep olduğu can kayıpları üzerine dünyada yapılan ilk çalışmayı yayımladı. Karbon seviyesi nedeniyle 2100 yılına kadar sıcaklıkların 4,1 santigrat derece artacağı aktarılan çalışmada, yüzyılın sonuna kadar 83 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği belirtildi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:42
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Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişi ölebilir

ABD’de yapılan küresel ısınma merkezli yeni bir araştırmada, artan hava sıcaklıklarının insanların yaşamı üzerindeki etkileri incelendi.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, Sanayi Devrimi’nden bu yana hava sıcaklıklarının 1 santigrat derece arttığı, karbon emisyonlarının bu seviyede devam etmesi durumunda ise yüzyılın sonunda sıcaklığın 4,1 santigrat derece artacağı aktarıldı.

2020'yi temel alarak yapılan çalışmada, çevreye 4 bin 434 metrik ton karbondioksit eklenmesinin küresel olarak bir can kaybına yol açtığı belirtildi.

Çalışmayı gerçekleştiren Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü'nden araştırmacı yazar Daniel Bressler, sıcaklıkların 4,1 santigrat derece olması durumunda 2100 yılına kadar 83 milyon kişinin küresel ısınma nedeniyle hayatını kaybedebileceğini belirtti.

HER 3,5 ABD’LİNİN KARBON AYAK İZİ 1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR

Salınan karbonun sebep olduğu can kayıpları üzerine yapılan ilk çalışma olan araştırmada her 3,5 ABD vatandaşının yaşamları boyunca ortaya çıkardığı karbon emisyonlarının, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

MEYDANA GELEBİLECEK FELAKETLER DAHİL DEĞİL

Yapılan araştırmada bu rakamın "yükselen denizler, süper fırtınalar, mahsul kıtlığı veya atmosferik ısınmadan etkilenen değişen hastalıklardan ölebilecek insan sayısını” içermediğinin altı çizildi.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli de geçtiğimiz aylarda yayımladığı raporunda gezegenin 2040 yılına kadar 1,5 santigrat derece ısınmasının beklendiğini aktarmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Küresel Isınma
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