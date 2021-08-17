'Küresel ısınma, su krizini beraberinde getirecek'

Dünya iklim değişikliği nedeniyle küresel felaketin eşiğinde.

Orman yangınları, kuraklık ve sel felaketlerinin dünya çapında çok daha kötü hale geleceği, su sorunlarının baş göstereceği alarmı veriliyor.

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna göre önümüzdeki 20 yıl içinde ortalama küresel sıcaklığın 1,5 santigrat dereceye ulaşması veya bunu aşması bekleniyor.

Rapora göre, sıcaklık artışlarına, gezegenin su döngüsündeki büyük değişiklikler eşlik edecek, halihazırda sulak olan alanlar daha fazla su altında kalırken, zaten kurak alanlar daha fazla kuraklığa eğilimli hale gelecek.

İngiliz Antarktika Araştırması bilim lideri ve IPCC'nin baş yazarı Profesör Mike Meredith şunları söyledi:

"Küresel ısınma nedeniyle atmosfer ısınmaya devam ettikçe daha fazla nem tutabilir ve taşıyabilir. Bu nedenle tropik bölgelerde daha güçlü buharlaşma, yüksek enlemlerde ve bazı ekvator bölgelerinde daha yoğun yağış görülebilir. Bu, zaten ıslak olan alanlarda aşırı yağış olaylarına ve daha fazla sele yol açacaktır. Bazı kurak bölgelerde kuraklıklar daha da kötüleşecek ve daha uzun sürecek. Bu tür riskler, halihazırda gördüğümüz gibi daha büyük orman yangınları riski gibi zincirleme sonuçlarla birleşiyor.”

Tüm dünya etkilenecek

Kuraklığın batıda ve güneyde artan bir sorun olarak, ABD'den Hindistan'a kadar tüm dünyada hissedileceği belirtiliyor.

Sahra Altı Afrika'nın da birçok alanda artan kuraklık yaşaması muhtemel olarak görülürken sel ve kuraklığın Çin ve Avrupa'yı da vuracağı ifade ediliyor.

University College London'da afetler ve sağlık profesörü Ilan Kelman da “İklim değişikliği ıslak ve kuru rejimleri daha aşırı hale getirecek. Akdeniz ve Güney Afrika gibi zaten kurak olan bölgelerde toprak nemi azalacak ve kuraklık artacak. Yağış yoğunluğunun artmasının yanı sıra daha az yağış günü ile mevsimsel yağış değişkenliğinin artması bekleniyor ” diye konuştu.

Su tükeniyor

WaterAid yardım kuruluşunda iklim değişikliği konusunda kıdemli politika analisti olan Jonathan Farr, su sistemleri üzerindeki etkilerin şimdiden dünya çapında milyonlarca insanı yıkıma uğrattığını, yoksulluğu kötüleştirdiğini, toplumları altüst ettiğini söyledi.

Farr Kasım'da Glasgow'da yapılacak BM Cop26 iklim zirvesi için toplanan hükümetlerin sadece sera gazı emisyonları konusunda değil, aynı zamanda halihazırda görülen iklim krizinin etkilerine uyum sağlamak için yoksul ülkelere fon sağlama konusunda da harekete geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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