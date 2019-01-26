Küresel ısınmaya karşı Avrupa'da öğrenciler sokağa çıktı

Eylemlerin öncülerinden İsveçli 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmasında liderleri daha yeşil bir gelecek için harekete geçmeye çağırdı.

Eylemci çocuklar ve gençler sosyal medyada #FridaysForFuture (gelecek için her cuma) etiketiyle örgütlenip mesajlarını yayıyorlar.

Kampanyanın katılımcıları dünya liderlerini ve şirket patronlarını 2015 yılında Paris'te imzalanan iklim sözleşmesine uymaları konusunda uyarıyor.

Perşembe günü 35 bin genç, küresel ısınmaya dikkat çekmek için Brüksel sokaklarını doldurdu.

Brüksel'de, öğrenciler ellerinde "Dinozorlar da vakitleri olduğunu düşünüyordu" ve "Kirlenmeye değil çözüme ortak olun" yazılı pankartlar taşıdı.

İsviçre'de binlerce öğrenci iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi için okullarını boykot etti.

16 yaşındaki Greta Thunberg'in mesajı ne?

Greta Thunberg, iklim değişikliğiyle mücadele kampanyasında mesajını dünyaya duyurmak için, Ağustos ayından bu yana her cuma İsveç parlamentosu önünde oturma eylemi yapıyor.

Thunberg, hava yoluyla ulaşımın neden olduğu yüksek karbon salımına dikkat çekmek amacıyla İsveç'ten Davos'a uçakla değil, temiz ulaşım araçlarının önemini vurgulamak üzere 32 saatlik tren yolculuğuyla gitti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Greta Thunberg'i şöhret olma hevesi ve çevreci lobi faaliyetleri yürütmekle suçlayıp okulu kırma çağrıları nedeniyle eleştiriyor.

Thunberg'e destek veren gençlerden Jakob Blasel ise iklim değişikliği ile savaşmanın eğitimden daha önemli olduğunu vurgulayarak "yaşayacak bir gelecek yoksa eğitim ne işe yarayacak ki" diyor.

Thunberg, Davos'ta iş dünyasının önde gelen isimlerine seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bazı insanlar, bazı şirketler, bazı karar vericiler inanılmaz düzeyde bir zenginlik elde etmek uğruna ne kadar büyük ödünler verildiğini çok iyi biliyorlar; ve bence bugün burada bulunan insanlar saydığım bu gruba giriyor."

Konuşmasının ardından BBC'nin sorularını yanıtlayan Thunberg, "Emisyonların büyük çoğunluğu, çok küçük bir zümre tarafından yayılıyor ve dünyanın en zenginlerinden olan bu kitle bugün Davos'ta" dedi.

Genç eylemci, "Bu insanların elinde gerçekten bir şeyleri değiştirecek güç var, dolayısıyla da büyük bir sorumlulukları var. Ekonomik çıkarlarını bir kenara bırakıp dünyanın gelecekte de insanlara ev sahipliği yapabilmesi için çalışmalılar" görüşünü dile getirdi.

Thunberg, ülkesini de eleştirirken, İsveç'in bir rol model olmadığını, "kişi başına düşen ekolojik ayak izi en yüksek 10 ülke arasında" olduğunu vurguladı.