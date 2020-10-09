Küresel vaka sayısında rekor artış

Dünya Sağlık Örgütü bir günde toplam 338 bin 779 vaka görüldüğünü ve bunun bir rekor olduğunu açıkladı.



Avrupa ise 96 bin 996 vaka ile en çok virüs bildiren yerler arasında başı çekiyor.



Bu sayı aynı zamanda Avrupa'da da salgının başından bu yana en yüksek sayı olma özelliği taşıyor.