Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı

Küresel vaka sayısında rekor artış

DSÖ, dünya genelinde bir günde 338 bin 779 yeni vaka bildirildiğini duyurdu.

09 Ekim 2020 Cuma 09:20
661 Okunma
Küresel vaka sayısında rekor artış

Dünya Sağlık Örgütü bir günde toplam 338 bin 779 vaka görüldüğünü ve bunun bir rekor olduğunu açıkladı.

Avrupa ise 96 bin 996 vaka ile en çok virüs bildiren yerler arasında başı çekiyor.

Bu sayı aynı zamanda Avrupa'da da salgının başından bu yana en yüksek sayı olma özelliği taşıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ermenistan'da yetkililerin eleştirilmesi yasaklandı
Ermenistan'da yetkililerin eleştirilmesi yasaklandı
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
BM Güvenlik Konseyi'nin bugünkü gündemi 'Maraş'
BM Güvenlik Konseyi'nin bugünkü gündemi 'Maraş'
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim