Kuşlar havada öldü ve cansız bedenleri sokakları doldurdu!

Görüntüler Meksika'nın Chihuahua kentinde kaydedildi. Göçmen karatavuk türünden yüzlerce kuş, sürü halinde uçarken aniden havada ölerek yere düştü.

ZEHİRLİ GAZ VEYA ELEKTRİK AKIMINDAN ŞÜPHELENİYORLAR

Görüntüler Meksika'nın Chihuahua kentinden. Göçmen karatavuk türünden yüzlerce kuş, sürü halinde uçarken aniden havada ölerek yere düştü. Veterinerler, kuşların çevredeki bir ısıtıcıdan çıkan zehirli gaz nedeniyle ölmüş olabileceğini söylüyor. Kuşların elektrik kablolarının akımına da kapılmış olabilecekleri belirtiliyor. Ancak onlarca kuşun ani ölümüyle ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.