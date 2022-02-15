Künye
Kıbrıs 8
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor
Lefkoşa'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün...
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo küveti altında silah bulundu
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo...
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık...

Kuşlar havada öldü ve cansız bedenleri sokakları doldurdu!

15 Şubat 2022 Salı 11:34
55 Okunma
Kuşlar havada öldü ve cansız bedenleri sokakları doldurdu!
banner108

Görüntüler Meksika'nın Chihuahua kentinde kaydedildi. Göçmen karatavuk türünden yüzlerce kuş, sürü halinde uçarken aniden havada ölerek yere düştü.

ZEHİRLİ GAZ VEYA ELEKTRİK AKIMINDAN ŞÜPHELENİYORLAR

Görüntüler Meksika'nın Chihuahua kentinden. Göçmen karatavuk türünden yüzlerce kuş, sürü halinde uçarken aniden havada ölerek yere düştü. Veterinerler, kuşların çevredeki bir ısıtıcıdan çıkan zehirli gaz nedeniyle ölmüş olabileceğini söylüyor. Kuşların elektrik kablolarının akımına da kapılmış olabilecekleri belirtiliyor. Ancak onlarca kuşun ani ölümüyle ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Gökten binlerce ölü kuş yağıyor...

Anahtar Kelimeler:
MeksikaChihuahua
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batı medyası işgal için tarih verdi
Batı medyası işgal için tarih verdi
Netflix'in o filmi gerçek oldu
Netflix'in o filmi gerçek oldu
Pasifik Ada ülkesi pandeminin ikinci yılında Covid-19 vakası tespit etti
Pasifik Ada ülkesi pandeminin ikinci yılında Covid-19 vakası tespit etti









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim