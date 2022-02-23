Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak

Ukrayna ile tarihi sorunlar yaşayan Rusya, önceki günlerde Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Luhanks ve Donetsk'i resmen tanımıştı. Putin'in bu tarihi kararnameye imza atmasının ardından başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinden art arda tepkiler yükseldi.

2 BANKAYA YAPTIRIM UYGULADILAR

Rusya'nın kararını "işgal" olarak nitelendiren Amerika Birleşik Devletleri, 2 Rus bankası ve ABD'deki Rus elitlerine yaptırım kararı aldığını açıkladı. Rusya'yı kararından vazgeçmeye davet eden ABD, bu hamlelerine yeni bir hamle daha ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna üzerindeki baskını çekmeyen Rusya ile Almanya arasında gerçekleştirilmesi planlanan Kuzey Akım 2 projesinin firmasına ve yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı.