Kuzey Irak referandumuna karşı ortak tavır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sona erdi. Kritik görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan, daha sonra yaptığı açıklamada 'görüşmenin iyi geçtiğini' söyledi. Görüşme öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Trump ise, "İki ülke ilişkileri, sanırım şu an hiç olmadığı kadar yakın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 1 saat süren görüşmesi TSİ 23.15'te sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, bu kapsamda Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada "Görüşme iyi geçti" dedi.

​Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili ve heyetlerarası görüşme öncesi Türk ve yabancı gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

ERDOĞAN: BÖLGESEL GELİŞMELERİ ELE ALMA FIRSATI BULACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin basına açık bölümünde yaptığı açıklamasına, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz Amerika'da değerli dostum Donald ile bugün heyetlerarası ve ikili görüşmeyi gerçekleştireceğiz" sözleriyle başladı.

"İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

TRUMP: HARİKA BİR DOSTLUĞUMUZ VAR, ERDOĞAN ARKADAŞIM OLDU

Görüşme öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Trump ise, "İki ülke ilişkileri, sanırım şu an hiç olmadığı kadar yakın" dedi ve bunda Erdoğan'la kişisel ilişkilerinin önemli rol oynadığını belirtti. Trump, Erdoğan'ın 'dünyanın çok zor bir bölümünde' liderlik yaptığını kaydetti. "Harika bir dostluğumuz var" diyen ABD Başkanı, "Erdoğan arkadaşım oldu" ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: KUZEY IRAK REFERANDUMUNA KARŞI ORTAK TAVIR

Cumhurbaşkanlığınca, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın New York'ta bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. İki lider, 25 Eylül 2017 tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gerçekleştirmeyi planlanladığı referanduma karşı olduklarını ifade ederek, bu tür bir adımın ciddi sonuçları olacağını vurgulamışlardır."