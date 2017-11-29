Kuzey Kore: "ABD topraklarını vurabilecek füzeyi başarıyla denedik"

Kuzey Kore, başarılı bir kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını açıkladı.

Kuzey Kore Merkez Televizyonu'nda, yalnızca önemli haberleri duyurmak için kameralar karşısına geçen 'büyükanne' Ri Çun-hee, yerel saatle bugün 'Hwasong-15' adlı kıtalararası balistik füzenin fırlatıldığını duyurdu.

'Ülke lideri Kim Jong-un'un emriyle yapılan denemenin başarıyla tamamlandığı' belirtilen haberde, 'bu füzenin ABD topraklarını vurabilecek kapasitede olduğu' belirtildi. Ri ayrıca şu ifadeleri kullandı: "ICBM Hwasong-15'in test edilmesi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yüce ve kahraman halkının kazandığı paha biçilemez bir zaferdir."

Resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde de ICBM Hwasong-15 tipi sistemin 'ABD'nin tamamını vurma kapasitesine sahip, güçlü ve ağır bir başlık taşıyan uluslararası balistik füze olduğu belirtildi.

Bu arada Kuzey Kore, balistik füzenin ulaştığı irtifanın 4475 kilometre olduğunu ve fırlatıldığı yerin 950 kilometre uzağına düştüğünü açıkladı. ABD Savunma Bakanı James Mattis, fırlatılan füzenin şimdiye kadarki en yüksek irtifalı füze olduğunu söylemişti. Bir diğer Batlı uzman da irtifanın 13000 kilometre olduğunu öne sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin bir füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, füzenin bin kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi'ne, Japonya kara suları içindeki bölgeye düştüğünü söylemişti.

Kuzey Kore'nin son füze denemesiyle ilgili gerekli adımları atacakları mesajını veren ABD Başkanı Donald Trump, "Bununla ilgileneceğiz. Bu, ele alıp değerlendireceğimiz bir durum" açıklamasını yapmıştı.

Pyongyang yönetimi, en son balistik füze denemesini 15 Eylül'de orta ölçekli balistik füze fırlatarak yapmıştı.