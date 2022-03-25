Kuzey Kore, balistik füzenin test atışı görüntülerini paylaştı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, ülkenin dün yeni tip kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlattığı bildirildi.
Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı" kaydedilen haberde denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtildi.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin dünkü füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.
Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.
Kuzey Kore yönetimi bugün füzenin test atışının yapıldığı anlara ilişkin bir fotoğrafları paylaştı.