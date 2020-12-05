Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para...
‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’
‘6 aylık bebeğe sahte doğum...

Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi kurşuna dizilerek infaz edildi

Asya medyası, Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizerek infaz edildiğini aktardı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 23:00
466 Okunma
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi kurşuna dizilerek infaz edildi

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de kapalı Çin sınırında kaçakçılık yapmakla suçlanan kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği iddia edildi .Asya medyasında yer alan haberlere göre, ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarında ve Çinli iş ortaklarıyla kapalı olan sınırdan kaçakçılık yaptığı ifade edildi.

SINIR MUHAFIZLARINI DENETLEMEK İÇİN ÖZEL BİRİM KURULDU

Kuzey Kore yönetiminin, sınır muhafızlarını kontrol etmek ve kaçakçılık yapmadıklarından emin olmak için muhafızları denetleyen özel birimler görevlendirdiği belirtildi.

Kuzey Kore resmi olarak ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia ederken, Kim Jong-un rejimi 'ultra yüksek düzeyde acil karantina önlemleri' getirerek, sınırdaki görevli askerlere Çin sınırından izinsiz girenleri vurma emri verildi.

MANTIKSIZ ÖNLEMLER ALIYOR

Güney Kore istihbarat teşkilatı NIS, geçen hafta Kim'in Pyongyang'da bir tecrit emri verdiğini ve virüsü uzak tutmak için denizde balık tutmayı yasakladığını söyledi. İstihbarat yetkilileri, Kim'in salgın tedbirlerini ihlal edenlere karşı 'aşırı öfke' gösterdiğini ve 'mantıksız önlemler' aldığını söyledi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tedavisi süren COVID-19 hastası sayısı 19 milyonu aştı
Tedavisi süren COVID-19 hastası sayısı 19 milyonu aştı
Dünya genelinde COVID-19 salgınında son 24 saat
Dünya genelinde COVID-19 salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 662 can kaybı
İtalya'da son 24 saatte 662 can kaybı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim