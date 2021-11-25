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Kuzey Kore'de korkunç infaz!

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizi Squid Game, Kuzey Kore'de ortalığı karıştırdı. Ülkeye diziyi soktuğu belirlenen bir kaçakçı ölüme mahkum edilirken, diziyi izlerken yakalanan 7 öğrenciden birine ömür boyu hapis cezası, geri kalan öğrencilerin ise beş yıl ağır şartlar altında çalışmasına karar verildi.

25 Kasım 2021 Perşembe 10:08
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Kuzey Kore'de korkunç infaz!
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Kuzey Kore'de Netflix'in hit dizisi “Squid Game”in kopyalarını satan bir kaçakçının kurşuna dizilerek ölüme mahkum edileceği belirtildi.

Radio Free Asia'nın haberine göre, kaçakçının USB belleklerle ülkeye soktuğu dizi, bir öğrenci tarafından satın alındı. Arkadaşlarıyla diziyi izlemeye koyulan genç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Diğer öğrencilerin ise beş yıl boyunca ağır şartlarda çalışmasına karar verildi.

ÖĞRETMENLERİN DE GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Kaynaklara göre, okuldaki öğretmenler ve yöneticiler de işten atıldı. Bu kişilerin madenlerde çalışacağı ifade edildi. Kuzey Kore, Batı ve Güney Kore'den gelen materyallerin ülkeye girmesine katı bir yasak getirdi ve yetkililer artık yabancı medya bulmak için öğrencilerin okulunda arama yapıyor.

YASA BULUNUYOR

Ülkede ayrıca ''Gerici Düşünce ve Kültürün Ortadan Kaldırılması'' adında bir yasa bulunuyor. Buna göre, Güney Kore ve ABD gibi ülkelerden herhangi bir video yapımının izlenmesi, ülkeye sokulması yasak. Sokulduğu takdirde kişiler ölüm cezasına çarptırılabiliyor.

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