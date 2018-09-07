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Kuzey Kore'de Seller 76 Can Aldı

Kuzey Kore'de şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle en 76 kişi hayatını kaybetti.

07 Eylül 2018 Cuma 10:13
Kuzey Kore'de Seller 76 Can Aldı

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Kuzey Kore'de son 10 gündür meydana gelen seller nedeniyle en az 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Yağışların en çok etkilediği Güney Hwanghae ve Güney Pyongan kentlerinde 800'den fazla binanın hasar gördüğü, seller nedeniyle binlerce insanın güvenli bölgelere götürüldüğü, insani yardımlara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Soğuk havaların başlaması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişilerin sağlık problemleriyle karşılaşabileceği ifade edildi.
2016'da Kuzey Hwanghae'de meydana gelen sellerde 130'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreSel
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