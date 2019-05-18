Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare

Kuzey Kore'den BM'ye Protesto Mektubu

18 Mayıs 2019 Cumartesi 15:18
Kuzey Kore'den BM'ye Protesto Mektubu
banner44

Kuzey Kore, uluslararası yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'nin gemisine el koyması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri AntonioGuterres'e protesto mektubu gönderdi.

banner41
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, Genel Sekreter Guterres'e hitaben yazdığı mektupta, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak el koyduğu gemiyi iade etmesi için gereken adımları atmasını istedi.

Gemiye el konulmasının Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ülkelerin egemenliği ilkesini ihlal ettiğini savunan Kim, "Bu müsadere eylemi ABD'nin uluslararası hukuku önemsemeyen bir gangster ülke olduğunu açıkça ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore bandıralı 17 bin tonluk "Wise Honest" kuru yük gemisi, ihraç için kömür taşıyarak yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisanda Endonezya açıklarında ABD tarafından alıkonulmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta gemiye el konulduğunu açıklamıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreBMProtesto MektubuHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüşvet teklif ettiği görüntüleri ortaya çıkan Avusturya Başbakan Yardımcısı istifa etti
Rüşvet teklif ettiği görüntüleri ortaya çıkan Avusturya Başbakan Yardımcısı istifa etti
Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda Hareketlilik
Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda Hareketlilik
Papua Yeni Gine'de Deprem
Papua Yeni Gine'de Deprem

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim