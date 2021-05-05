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Kuzey Kore, gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle ekonomik yıkım yaşıyor

Covid-19 sebebiyle Çin ve Rusya ile sınırlarını kapatan, ardından nükleer ve balistik füze programlarına yanıt olarak uygulanan uluslararası yaptırımlar sebebiyle ekonomisi çöken Kuzey Kore, kurulduğu günden bu yana en kötü günlerini yaşıyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:16
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Kuzey Kore, gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle ekonomik yıkım yaşıyor

Ülkenin içinde bulunduğu durum 73 yıllık tarihinde yaşanan en büyük ekonomik buhran olarak görülürken lider Kim Jong-un, mevcut durumu 1990'larda yaşanan ve üç milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği kıtlığa benzetti.

Yaklaşık dokuz yıldır Kim Jong-un tarafından diğer ülkelerden izole olarak yönetilen Kuzey Kore, Covid-19’un verdiği tahribat nedeniyle 73 yıllık tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşadığı bildirildi.

Gıda ve ilaç kıtlığının vurduğu ülkede her geçen gün artan işsiz ve evsiz insan sayısı Kuzey Kore’nin kurulduğu günden bu yana en kötü dönemine işaret ediyor.

Guardian’ın haberinde, geçtiğimiz sene Çin'in Wuhan kentinde Covid-19 vakalarına ilişkin ilk raporların yayınlanmasıyla birlikte Çin ve Rusya ile kara sınırlarını kapatan Kuzey Kore’nin büyük bir ekonomik zorluk çektiği bildirildi.

Osaka merkezli Asia Press web sitesini yöneten ve Kuzey Kore'de bir gazete ağı işleten Jiro Ishimaru, "Kuzey Kore ekonomisi büyük bir durgunluğun eşiğinde" dedi.

Ülke ekonomisinin corona virüs salgını, doğal afetlerden kaynaklanan seller ve Pyonyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programlarına yanıt olarak uygulanan uluslararası yaptırımların ardından çok büyük zarar gördüğü belirtilen haberde, bir yıldan fazla süredir uygulanan sınır kısıtlamaları, halkın ülkenin kurulduğu günden bu yana yani son 73 yılın en kötü günlerini yaşattığını belirtti.

‘ÇETİN YÜRÜYÜŞ’ ÇAĞRISI

Geçen ay, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidar partisi üyelerini bir ekonomik krizden kurtulmak için başka bir "çetin yürüyüş" düzenlemeye çağırmıştı. Kim Jong-un, mevcut durumu üç milyona yakın insanın öldüğü tahmin edilen 1990'larda yaşanan kıtlığa benzetmişti.

Kuzey Kore’yi izleyen kişiler Guardian’a, ortada insani bir felakete dair hiçbir kanıt görmediklerini söylerken, ülke içinde temasları olan gözlemciler, kötüleşen koşulların, kıtlık sebebiyle kargaşa çıkmasından çekinen yönetimin baskısı altında olduğunu söyledi.

Haberde son olarak dokuz yıllık iktidarının en büyük ülke içi sınavıyla karşı karşıya kalan Kuzey Kore lideri Kim’in, parti üyelerine, “halkı bu zorluktan kurtarmak için bir yürüyüş başlatmaları” talimatını verdiği bildirildi.

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Kuzey Kore
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