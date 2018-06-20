Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94002
ALTIN
194.811
DOLAR
4.7568
STERLİN
6.2610
EURO
5.5008
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
banner34

Kuzey Kore ile Çin'den yakın iş birliği sözü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta Singapur’da yaptığı görüşmeye verdiği destekten ötürü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e teşekkür etti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:22
Kuzey Kore ile Çin'den yakın iş birliği sözü

Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansı’na (KCNA) dayandırdığı habere göre, Çin'i ziyaret eden Kim, dünkü görüşmelerinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma yönündeki taahhüdünü destekleyen ve süreç içinde yapıcı rol oynama sözü veren Şi'ye şükranlarını sundu.

banner39
Trump ile Singapur'da düzenledikleri zirveye desteği nedeniyle Pekin yönetimine teşekkür eden Kim, Çin ile ikili ilişkileri pekiştirme ve dostane bağları ilerletme sözü verdi.

Kim, Kuzey Kore'nin "Kore Yarımadası'nda ve bölgede yeni bir sayfa açma sürecinde" Çin ile yakın iş birliği içinde olacağını vurguladı.

İki günlük ziyaret çerçevesinde Çin’de bulunan Kuzey Kore lideri Kim, dün, Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili ilişkileri ve ABD Başkanı Trump ile Singapur’da düzenlediği zirveyi görüşmüştü.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada zorla yerinden edilenler 68,5 milyonu buldu
Dünyada zorla yerinden edilenler 68,5 milyonu buldu
AB vatandaşlarının yüzde 5'i evden çalışıyor
AB vatandaşlarının yüzde 5'i evden çalışıyor
Moon'dan Rusya ziyareti öncesi açıklama
Moon'dan Rusya ziyareti öncesi açıklama

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim