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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un artık bir deri bir kemik

Kuzey Kore'de lider Kim Jong-un, devlet medyası tarafından önceki gün yayımlanan yeni fotoğraflarda hiç olmadığı kadar zayıf göründü. Yetkililer, Kim'in halkı için daha az yediğini belirtirken, 37 yaşındaki liderin sağlık sorunları olduğuna dair iddialarını reddetti. Bununla birlikte, 25 milyon nüfuslu geniş çaplı bir açlık krizi ile karşı karşıyken, aileleri evsiz bırakan şiddetli sellerden de etkilendi.

30 Aralık 2021 Perşembe 10:07
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un artık bir deri bir kemik
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, katıldığı bir iktidar partisi toplantısında çekilen ve  Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan fotoğraflarda dikkat çekici şekilde zayıfladığı görüldü.

Hükümet yetkililerinin, “Partinin ve halkın mücadelesini zaferin bir sonraki aşamasına yönlendirmeyi' tartıştığı toplantı, Kuzey Kore'nin Covid-19 karantinaları, nükleer silah programı üzerindeki yaptırımlar ve doğal afetlerin neden olduğu karmaşık ekonomik krizlerle boğuştuğu bir dönemde geldi.

10. YILDÖNÜMÜ KUTLADI

Ayrıca Kim, 2011'de babası Kim Jong Il'in ölümünden sonra ordunun en üst komutasını üstlenmesinin 10. yıldönümünü kutladı.

KCNA Kim’in iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin genel kurulu toplantısına başkanlık ettiğini belirterek, "Genel kurul, 2021 yılı için ana parti ve devlet politikalarının uygulanmasını gözden geçirecek" açıklamasını yaptı.

SAĞLIĞIYLA İLGİLİ TARTIŞMA BAŞLAMIŞTI

Bununla birlikte hükümet yetkilileri, şiddetli gıda kıtlığı ile boğuşan ülkede 37 yaşındaki liderin  halkı için daha az yediği konusunda ısrarcı oldu ve Kim'in sağlıklı olduğunu açıkladı. Bu yılın başlarında Kim'in 2O kilodan daha fazla verdiği haberleri, sağlığıyla ilgili tartışma başlatmıştı.

Aynı zamanda Kuzey Kore liderinin daha fazla zayıfladığını gösteren fotoğraflar, KCNA’nın yakın zamanda Kuzey Kore'nin 25 milyonluk nüfusunun çoğunun açlık ve sistematik baskıyla mücadele etmesine rağmen, Kim'in 'bir deri bir kemik' durumunun “halkın kalbini kırdığını” bildirmesinin ardından paylaşıldı. 

KUZEY KORE'Yİ PANDEMİ VE AÇLIĞIN YANI SIRA SELLER DE VURDU

Diğer taraftan, fakir ve  nükleer silahlı ülke, son yıllarda Covid-19 pandemisini ortasında bir gıda kriziyle mücadele ederken aileleri evsiz bırakan şiddetli sellerden de etkilendi.

BM: 860 BİN TON GIDA AÇIĞI VAR

Ekim ayında Kim, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün Kuzey Kore'nin yalnızca bu yıl yaklaşık 860 bin ton gıda açığı olduğunu tahmin etmesine rağmen, ülke 2025'te Çin sınırını yeniden açana kadar vatandaşlarına daha az  yemeyi beklemeleri gerektiğini söyledi.

2025'E KADAR DAYANIN

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Kuzey Koreli, "Bize 2025'e kadar zorluklara dayanmamızı söylemek, bize açlıktan ölmemizi söylemekle aynı şey" dedi.

İkinci bir kaynak ise Kuzey Kore hükümetinin iyi çalıştığını söyledikleri etkili Covid-19 stratejisinin bir sonucu olarak gıda kıtlığını yaşandığını iddia etti.

DIŞ GÜÇLERİ SORUMLU TUTTU

Hükümet ise kendilerine uygulanan yaptırımları, doğal afetleri ve küresel corona virüs pandemisini gerekçe göstererek gıda kıtlığından dış faktörleri sorumlu tuttu.

Devlet medyası ve hükümet yetkilileri, Kim Jong Un'un bariz kilo kaybının, gıda kıtlığı sırasında "ülkeye yardım etmek için daha az yeme" arzusunun bir belirtisi olduğunu ve Ağustos ayında vatandaşların bunu tartışmasını yasaklayarak dedikoduyu 'gerici bir eylem' olarak nitelendirdiğini duyurdu.

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