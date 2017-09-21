Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin yıkılmasını arzu etmediklerini söyledi.

Moon, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Kuzey Kore'nin "açık provokasyonlarına" rağmen Güney Kore ve uluslararası toplumun sorunun barışçıl çözümü için çaba harcadığını belirten Moon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) alınan kararların bunu gösterdiğini ifade etti.

Bazı konulara açıklık getirmek istediğini dile getiren Moon, şunları söyledi:

"Biz Kuzey Kore'nin yıkılmasını arzu etmeyiz. Yapay yöntemlerle iki tarafın birleşmesi peşinde de olmayacağız. Eğer Kuzey Kore şimdi bile tarihin doğru tarafında olmak isterse, biz ve uluslararası toplum yardım için hazırdır. Kuzey Kore sonunda kendinin izole edilmesine götürecek pervasız tercihlerden bir an önce vazgeçmeli ve diyalog yönünü seçmelidir. Kuzey Kore'ye, diğer ülkelere karşı hasmane tutumundan vazgeçmesi ve nükleer programını geri dönüşü olmayacak şekilde sonlandırması çağrısı yapıyoruz."

Tüm ülkelerden BMGK yaptırımlarını eksiksiz olarak uygulamalarını isteyen Moon, "Bizim tüm çabamız bir savaş çıkmasını önlemek ve barışı kalıcı kılmak. Bu doğrultuda Kuzey Kore'nin nükleer programı konusu dengeli bir şekilde ele alınmalı ve tansiyonun aşırı yükselmesi ve olası bir kaza neticesi askeri çatışmalara girilmesine yol açılmamalı. Burada eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın sözünü hatırlatmak isterim: 'Barış, anlaşmazlığın yokluğu değil, bu anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle giderilebilmesidir.'" ifadelerini kullandı.

TRUMP "TAMAMEN YOK ETME" SEÇENEĞİNİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi durumunda "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten" başka seçeneklerinin kalmayacağını söylemişti.

Trump dışındaki liderler sorunun diyalog ve yaptırımlar yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade etmişti.