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Kuzey Kore nükleer programında 'kritik bir test' gerçekleştirdi

14 Aralık 2019 Cumartesi 12:48
Kuzey Kore nükleer programında 'kritik bir test' gerçekleştirdi

Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin nükleer caydırıcılığına destek olacak "kritik bir test" gerçekleştirildiğini açıkladı.

KNCA haber ajansına konuşan bir yetkili, testin Cuma akşamı Sohae Uydu Fırlatma Merkezi'nde başarıyla gerçekleştiğini söyledi. Konuyla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

ABD'nin Kuzey Kore ile nükleer programı hakkında yürüttüğü müzakerelerde bir ilerleme sağlanamadı.

Pyongyang yönetimi ABD'ye müzakerelerde ilerleme sağlamaları için yıl sonuna kadar süre verdi, aksi takdirde "yeni bir yol" izleyeceklerini açıkladı.

Kuzey Kore'nin Cuma akşamı test ettiği şeyin ne olduğu henüz bilinmiyor.

BBC'ye konuşan Federation of American Scientists (Amerikan Bilimciler Federasyonu) Kuzey Kore Uzmanı Ankit Panda bunun balistik füze motoru olabileceğini söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Aralık başında gerçekleşen başka bir testte de bunun denendiğini duyurmuştu.

ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun Pazar günü Güney Kore'nin başkenti Seul'u ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donald Trump da Kuzey Kore ile bir anlaşmaya varmak istediğini açıklamıştı.

Trump Kuzey Kore ile anlaşmayı 2018'deki dış politika gündeminin ilk sıralarına koymuş, Kuzey Kore'ye adım atmasına rağmen görüşmelerde ilerleme sağlanamamıştı.

ABD de Perşembe günü Pasifik Okyanusu'nda yeni bir orta menzilli füze denedi. Bu füzenin testi ABD'nin bu yıl çekildiği rta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nca (INF) yasaklanmıştı.

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