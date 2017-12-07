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Kuzey Kore: "Şu anda önümüzdeki soru, savaşın ne zaman çıkacağı"

Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda bir nükleer savaşın 'artık bir olasılık değil bir zaman meselesi' olduğu yönünde sert bir açıklama yaptı.

07 Aralık 2017 Perşembe 17:38
Kuzey Kore: "Şu anda önümüzdeki soru, savaşın ne zaman çıkacağı"
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ABD'nin müttefiki Güney Kore ile Kore Yarımadası'ndaki askeri tatbikatı devam ederken Kuzey Kore'den sert bir açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ABD'nin tehditlerinin 'savaşı kaçınılmaz bir hale getirdiğini' savunarak "Şu anda önümüzdeki soru şu: Savaş ne zaman çıkacak? Savaşı istemiyoruz ama saklanmıyoruz" dedi.

Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda bir nükleer savaşın 'artık bir olasılık değil bir zaman meselesi' olduğu yönünde sert bir açıklama yaptı.

KCNA'nın adını açıklamadığı Kuzey Kore Dışişleri'nden bir yetkiliye dayandırdığı açıklama, ABD ve Güney Kore'nin bölgede 230 kadar uçak ve hava aracı ile gerçekleştirdiği 'Açıkgöz' adlı askeri tatbikatının sürdüğü sırada geldi.

'SAVAŞA HAZIR OLMAMIZ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE BİR UYARI'

Kuzey Koreli yetkili,"Son zamanlarda, ABD Kore Yarımadası'nda şu ana kadarki en büyük hava tatbikatını yaparak Kuzey Kore'yi hedef alırken, ABD'li üst düzey siyasiler birbiri ardına savaşkan açıklamalar yaparak alarm verici işaretler gönderiyorlar. Bu agresif savaş çığırtkanı açıklamalar, Kore Yarımadası'nda bir savaşa hazır olmamız gerektiği yönünde bir uyarıdan başka türlü algılanamaz" dedi.

'SAVAŞ İSTEMİYORUZ AMA SAVAŞTAN SAKLANMAYALIM'

Açıklamasında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pompeo'nun hafta sonu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u eleştiren sözlerine de yanıt veren yetkili, Pompeo'unun 'küstahça halkın kalbi olan yüce liderliği eleştirerek' Pyongyang'ı provoke ettğini söyledi. Yetkili "Şu anda önümüzdeki soru şu: Savaş ne zaman çıkacak? Biz savaş istemiyoruz ama ondan da (savaştan) saklanmayalım. ABD bizim sabrımızı ve bir nükleer savaşın fitilini ateşlememizi hafife almasın. Sürekli olarak güçlendirdiğimiz nükleer gücümüzle ABD'nin bunun sonuçlarını pahalı şekilde ödeyeceğinden emin olacağız" ifadelerini kullandı.

Pompeo açıklamasında ABD istihbaratının Kuzey Kore lideri Kim'in dünyada ve ülkesinde kendi durumunun 'ne kadar zayıf olduğuna dair bir fikri olmadığına' inandığını söylemişti.

ABD'ye ait çok sayıda hayalet uçağın da yer aldığı ve cuma günü sona erecek olan 'Açıkgöz' tatbikatına son olarak yine ABD'ye ait 2 adet B-1B ağır bombardıman uçağı katılmıştı.

Kuzey Kore özellikle ağır bombardıman uçaklarının bölgede uçurulmasının provokasyon olduğunu savunuyor.

Pyongyang bir hafta önce ABD ana karasının tümüne ulaşma kabiliyetine sahip şu ana kadarki en güçlü kıtalararası balistik füzesini denediğini açıklamıştı.

ÇİN: SAVAŞ KİMSENİN YARARINA DEĞİL

Pyongyang'ın müttefiki Çin'den ise taraflara soğukkanlı olma çağrısı yaptı.

Dışişleri Sözcüsü Geng Şuang "Tüm ilgili tarafların sakinliğini ve soğukkanlılığını korumasını, gerilimi azaltacak adımlar atmalarını ve birbirlerini provoke etmemelerini umuyoruz. Savaş çıkması kimsenin yararına değil. Bundan en fazla zarar görecek olanlar sıradan insanlar" dedi

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